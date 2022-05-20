Администрации президента США Джо Байдена придётся залезть в долги, чтобы направить Украине заявленный пакет помощи в 40 миллиардов долларов, заявил сенатор Рэнд Пол. Взять взаймы Штаты решили у Китая.
Как подчеркнул сенатор, у США просто нет денег на заявленный ранее пакет помощи Байденом.
"Думаю, важно знать, что у нас нет денег, которые мы можем отправить, мы вынуждены брать в долг у Китая, чтобы направить средства на Украину", — заявил сенатор в беседе с порталом Breitbart.
По мнению политика, подобные шаги правительства не оправданы, а о том, что у США нет денег на помощь Киеву, необходимо было объявить сразу.
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