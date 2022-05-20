Сенатор Пол: США займут денег у Китая для Украины

Администрации президента США Джо Байдена придётся залезть в долги, чтобы направить Украине заявленный пакет помощи в 40 миллиардов долларов, заявил сенатор Рэнд Пол. Взять взаймы Штаты решили у Китая.

Как подчеркнул сенатор, у США просто нет денег на заявленный ранее пакет помощи Байденом.

"Думаю, важно знать, что у нас нет денег, которые мы можем отправить, мы вынуждены брать в долг у Китая, чтобы направить средства на Украину", — заявил сенатор в беседе с порталом Breitbart.

По мнению политика, подобные шаги правительства не оправданы, а о том, что у США нет денег на помощь Киеву, необходимо было объявить сразу.