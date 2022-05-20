EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

WELT: Шольц ослабил надежды Украины на быстрое вступление в ЕС — Киев в ярости

Мир

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего выступления заявил, что быстрое вступление Украины в Евросоюз  невозможно и потребует времени. По словам политика, Германия поддержит Киев, но перспективы Незалежной в обозримом будущем туманны.

WELT: Шольц ослабил надежды Украины на быстрое вступление в ЕС — Киев в ярости

Кроме того, по словам Шольца, ЕС уже "помогает" Украине и создал фонд "Солидарности", на деньги которого намерены восстановить страну после завершения спецоперации.

"Канцлер трижды употребил придуманную им фразу "поворот эпохи" в своём выступлении, принимая, так сказать, риторические заслуги перед самим собой. Остальные остались облачными. ЕС хочет сконцентрироваться на поддержке Украины "быстро и прагматично", — делает выводы WELT из речи канцлера.

Однако ответ Киева на туманные заявления Шольца последовал немедленно. Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба опубликовал гневный пост, в котором обвинил ЕС и Германию в "двойных стандартах".

"Стратегическая двусмысленность, практикуемая некоторыми столицами ЕС в последние годы в отношении европейской перспективы Украины, потерпела неудачу и должна прекратиться", — заявил Кулеба.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина евросоюз олаф шольц
Sberbank
Новости
Сенатор Пол: США займут денег у Китая для Украины
Депутат Шеремет: армия РФ сорвала планы НАТО закрепиться в районе Азовского моря
Леонков: ВСУ постоянно меняют тактику доставки западного вооружения
WELT: Шольц ослабил надежды Украины на быстрое вступление в ЕС — Киев в ярости
В "малых котлах" Донбасса окружено больше двадцати тысяч солдат ВСУ
Аналитик из США Трейсман: переброска оружия НАТО к границам РФ была ошибкой
CNN: представитель Пентагона Кирби покинет должность из-за Украины
Леонков: наказание для боевиков с "Азовстали" определит суд
Echos: Россия получит 100 миллиардов долларов за продажу газа ЕС и окупит "СП-2"
Страны G7 дадут Украине 18,4 млрд долларов, но в кредит
Популярное
Мир. Новости мира
Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду

Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Киев терпит "ужасное поражение" в восточной части Украины.

Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Мир. Новости мира
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Мир. Новости мира
DP: солдаты США не собираются жертвовать собой ради Польши в конфликте с РФ
Силовые структуры
Замкомандира "Азова"* Паламар заявил, что не выходил с "Азовстали"
Любовь Степушова Байден служит Украине, семье и террористам, но не США Любовь Степушова Людмила Черткова Захарова: ЕС в курсе, чем занимались США в биолабораториях на Украине Людмила Черткова Игорь Буккер Handelsblatt: цель России не денацификация, а деукраинизация Игорь Буккер
Мир. Новости мира
ВЗГЛЯД: российская артиллерия проламывает оборону ВС Украины
Мир. Новости мира
Липовой: ВС РФ не проводят "жёсткую зачистку" ВСУ из-за гражданского населения
Боевик "Азова"* Калина при наступлении темноты вышел с "Азовстали"
Силовые структуры
Боевик "Азова"* Калина при наступлении темноты вышел с "Азовстали"
Последние материалы
CNN: представитель Пентагона Кирби покинет должность из-за Украины
Леонков: наказание для боевиков с "Азовстали" определит суд
Echos: Россия получит 100 миллиардов долларов за продажу газа ЕС и окупит "СП-2"
Страны G7 дадут Украине 18,4 млрд долларов, но в кредит
Венесуэльский депутат: США, поставляя оружие, формируют нерегулярные армии
Эксперт из США: Байден помог Путину избавиться от олигархов в России
Подоляк: в Донбассе должны забыть слово "русские"
Экс-подполковник СБУ: на "Азовстали" мог находиться нацист из США
NPR: "Признание Ким Чен Ына о COVID-19 - расчет на повторное взаимодействие с внешним миром"
Вера Брежнева переквалифицировалась в грузчицы: "Центр помощи Украине"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников