WELT: Шольц ослабил надежды Украины на быстрое вступление в ЕС — Киев в ярости

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего выступления заявил, что быстрое вступление Украины в Евросоюз невозможно и потребует времени. По словам политика, Германия поддержит Киев, но перспективы Незалежной в обозримом будущем туманны.

Кроме того, по словам Шольца, ЕС уже "помогает" Украине и создал фонд "Солидарности", на деньги которого намерены восстановить страну после завершения спецоперации.

"Канцлер трижды употребил придуманную им фразу "поворот эпохи" в своём выступлении, принимая, так сказать, риторические заслуги перед самим собой. Остальные остались облачными. ЕС хочет сконцентрироваться на поддержке Украины "быстро и прагматично", — делает выводы WELT из речи канцлера.

Однако ответ Киева на туманные заявления Шольца последовал немедленно. Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба опубликовал гневный пост, в котором обвинил ЕС и Германию в "двойных стандартах".

"Стратегическая двусмысленность, практикуемая некоторыми столицами ЕС в последние годы в отношении европейской перспективы Украины, потерпела неудачу и должна прекратиться", — заявил Кулеба.