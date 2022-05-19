Мельник про Шольца: Я не хотел его обидеть "колбасой"

Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что, прибегнув к резкой риторике в адрес канцлера Олафа Шольца, он не хотел обидеть его.

Украинец оправдывается, что просто пытался лишь подтолкнуть к изменению политики Берлина в отношении Киева.

Ранее посол Украины назвал немецкого канцлера "обиженной ливерной колбасой" в ответ на нежелание Шольца посетить Киев.

Напомним, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сказал, что канцлер Германии ведёт себя как шизофреник.

"Не как руководитель государства. Ему не интересны мировые правила", — заявил лидер Чечни.