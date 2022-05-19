The Federalist: политика Джо Байдена уверенно ведёт США к уничтожению

По мнению политолога Джоя Пулмана, действия президента США Джо Байдена не решают проблемы, а усугубляют их. Он отметил, что за полтора года американцы неоднократно становились свидетелями неэффективной работы администрации Байдена. Пулман заявил, что глава Белого дома намерен лишить страну энергетической независимости, обвинив в своих же ошибках Россию.

"Создается впечатление, что все решения и действия Белого дома Байдена направлены на то, чтобы ухудшить положение нашей страны, а не улучшить его", — написал автор The Federalist.

Наибольшее возмущение у Пулмана вызвало проведение бесплатных операций по смене пола. По его мнению, никто не может даже догадываться, что будет со страной через несколько лет. На данный момент известно только то, что в США активно уничтожается стабильность.

"У американцев есть причины подозревать, что в наполненных дымом кабинетах Вашингтона взрослых людей нет — есть лишь трусы, наёмники и предатели", — заключил автор.