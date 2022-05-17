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Автор Ольга Лебедева

Тейлор Грин: На Украине открылась настоящая американская "прачечная"

Мир

Невероятную, но одновременно объясняющую суть происходящего во взаимоотношениях Вашингтона и Киева гипотезу высказала представительница республиканской партии США Марджори Тейлор Грин.

Тейлор Грин: На Украине открылась настоящая американская "прачечная"

Как сообщает портал NewsWeek, политик сравнила схему финансовой помощи Украине со стороны США с "мудро устроенной" схемой отмывания денег.

Грин отметила, что похожую схему "денежной прачечной" она уже встречала в американских некоммерческих организациях, которые помогают мигрантам на границе США и Мексики. А финансируются эти организации "друзьями и семьями" избранных должностных лиц США.

"Нашими налогами злоупотребляют. Деньги просто уходят, при том, что наши собственные граждане страдают", — сказала она.

Напомним, с самого начала президентства Джо Байдена республиканка Марджори Тейлор Грин заняла непримиримую позицию. За что была даже "изгнана" из двух комитетов Конгресса.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина
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