Невероятную, но одновременно объясняющую суть происходящего во взаимоотношениях Вашингтона и Киева гипотезу высказала представительница республиканской партии США Марджори Тейлор Грин.
Как сообщает портал NewsWeek, политик сравнила схему финансовой помощи Украине со стороны США с "мудро устроенной" схемой отмывания денег.
Грин отметила, что похожую схему "денежной прачечной" она уже встречала в американских некоммерческих организациях, которые помогают мигрантам на границе США и Мексики. А финансируются эти организации "друзьями и семьями" избранных должностных лиц США.
"Нашими налогами злоупотребляют. Деньги просто уходят, при том, что наши собственные граждане страдают", — сказала она.
Напомним, с самого начала президентства Джо Байдена республиканка Марджори Тейлор Грин заняла непримиримую позицию. За что была даже "изгнана" из двух комитетов Конгресса.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".