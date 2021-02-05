Тейлор Грин "освободили от должности" в двух комитетах Конгресса

Палата представителей США, в которой доминируют демократы, проголосовала за удаление республиканки Марджори Тейлор Грин из двух комитетов, за "попытку создания опасного нового прецедента".

Напомним, впервые имя начинающего политика прозвучало на весь мир, когда она заявила о намерении объявить импичмент Байдену сразу после его вступления в должность президента США,

Теперь Грин исключена из Комитета по бюджету, образованию и труду.

Демократы и примкнувшие к ним 11 республиканцев обвинили ее в "разжигании ненависти" и поддержке теорий заговора, и утверждали, что она представляет опасность в своём стремлении "навредить" другим членам Конгресса и американцам вообще.