В Конгресс США поступил иск об импичменте Байдену

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии подала иск об импичменте против только что вступившего в должность президента Джо Байдена.

Марджори Тейлор Грин обвинила Байдена в том, что он "неспособен занимать должность".

В своем заявлении, сделанном в четверг, Грин указала, что Байден "продемонстрировал, что он сделает всё возможное, чтобы выручить своего сына и набить карманы своей семьи деньгами от коррумпированных иностранных энергетических компаний".

"Президент Байден, проживающий в Белом доме, представляет угрозу национальной безопасности, и ему должен быть немедленно объявлен импичмент", — добавила она.

Подавая иск, конгрессмен из Джорджии сдержала обещание, которое она дала неделю назад:

объявить импичмент Байдену в его первый полный рабочий день.

Аналитики считают, что затея вряд ли увенчается успехом, поскольку республиканцы составляют меньшинство в Палате представителей, и сама Грин вряд ли говорит от имени партии в целом.

Однако её ходатайство об импичменте Байдена показывает, что процесс импичмента — первоначально предназначенный для экстремальных обстоятельств, когда президенты США должны были быть удалены за "высокие преступления и проступки", такие как государственная измена, — стал политическим оружием.