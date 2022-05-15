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Автор Ольга Лебедева

Белый дом сбрендил: проиграв войну пастухам коз, замахнулся на Россию - Мэтт Гаец

Мир

Американский конгрессмен-республиканец Мэтт Гаец выступил с жёстким предупреждением правительству США о существующем "опасном двухпартийном консенсусе", ведущем Вашингтон к "войне с Россией".

Белый дом сбрендил: проиграв войну пастухам коз, замахнулся на Россию - Мэтт Гаец

"Наши политики безрассудно утверждают, что мы находимся в состоянии войны!" — возмущенно заявил он, имея в виду недавние заявления конгрессмена Сета Моултона, который ранее "признался", что США "через посредника воюют с Россией". — Если мы находимся в состоянии войны, как говорит конгрессмен Моултон, то почему бы нам не проголосовать за разрешение на применение военной силы?

Или мы будем действовать на Украине так же, как мы это делали в Йемене и во всем мире- воевать, не объявляя войны?"

По словам конгрессмена, "такая тактика" означает одно:

  • цель Вашингтона — не Украину защищать, а "сменить режим в России", что уже само по себе — безумие, учитывая наличие у Москвы ядерного оружия.

"Зондирование ядерной красной линии Путина"

"Год назад мы проиграли войну пастухам коз, размахивающим винтовками. Теперь мы пытаемся сражаться с нацией, которая обладает 6000 ядерными боеголовками", — заявил Гаец, недвусмысленно "ткнув носом" Белый дом в бегство американской армии из Афганистана и, фактически, передачу власти в стране талибам* на блюдечке с голубой каёмочкой.

Припомнил республиканец администрации Байдена и многочисленные "утечки из Пентагона", назвав их "хвастовством перед СМИ":

"Они (политики и Пентагон) никак не могут перестать хвастаться перед журналистами, как якобы помогли Киеву убить российских генералов и потопить флагман России. Это похоже на то, что администрация прощупывает ядерную красную линию Путина", — сказал он.

"Лицемерие безгранично"

Конгрессмен указал и на неприкрытое жонглирование понятиями "ценности, демократия и толерантность", заявив, что пока у себя дома "демократы занимаются ежедневной охотой на белое превосходство", они же "считают правильным давать ракеты истинным сторонникам белого превосходства на Украине".

В этом контексте он напомнил, что многие американские вооружения попадают в руки батальона " Азов"*:

"40 демократов в Палате представителей назвали их неонацистской и террористической иностранной организацией всего три года назад — что, по-видимому, не так уж и плохо для американских политиков теперь, когда Конгресс готов направить в Киев миллиарды долларов, которые наполнят карманы коррумпированных чиновников, как это произошло в Афганистане.

Мы вступаем в войну, как лунатики, и американский народ остается в неведении", — резюмировал он.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ

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Куратор: Любовь Степушова
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