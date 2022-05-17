Гаспарян: ответом на обстрелы ВСУ территорий России должен быть удар по Банковой

Обстрелы российских приграничных территорий со стороны Украины пока не прекращаются. Сегодня утром было обстреляно село Алексеевка в Курской области.

Периодически прилетают снаряды на территорию Белгородской области. Что может предпринять Россия, чтобы это, наконец, прекратилось? Своё мнение высказал политолог, публицист Армен Гаспарян.

Эксперт объяснил в интервью Украине.ру, что лично он выступает за максимально жёсткий ответ на провокации ВСУ. Меры нужно принимать радикальные, например, подвергать Киев "экзекуции" за каждый обстрел, считает он.

Аналитик предложил сносить "просто до тла" по одному госучреждению в Киеве за каждый выстрел в сторону России. И начать, по его мнению, стоило бы с правительственных зданий на Банковой.

Владимира Зеленского мало волнует очередной разрушенный завод, но осознать положение дел ему поможет удар по Офису президента или какому-то министерству, предположил Гаспарян. Уговоры же на украинцев действия иметь не будут, заключил эксперт.