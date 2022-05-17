Чиновник Офиса президента Украины: Путин не готов к встрече с Зеленским

Представитель киевских властей рассказал о том, как президент России реагирует на предложение встретиться с Владимиром Зеленским. Свою точку зрения изложил в эфире телемарафона замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Он заявил о том, что к Путину с просьбой провести встречу с Зеленским обращались лидеры нескольких государств. Они призывали сесть за стол переговоров.

Однако российский президент, по словам Жовквы, к этому пока не готов. Он говорит, что время ещё не пришло, заявил чиновник.

По его мнению, Россия, скорее всего, надеется одержать "победу на фронте".

Ранее политолог Марат Баширов заявил, что в Киеве готовится государственный переворот. К такому выводу эксперт пришёл после того, как неонацисты с "Азовстали" начали сдаваться в плен российским военным.