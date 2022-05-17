Представитель киевских властей рассказал о том, как президент России реагирует на предложение встретиться с Владимиром Зеленским. Свою точку зрения изложил в эфире телемарафона замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.
Он заявил о том, что к Путину с просьбой провести встречу с Зеленским обращались лидеры нескольких государств. Они призывали сесть за стол переговоров.
Однако российский президент, по словам Жовквы, к этому пока не готов. Он говорит, что время ещё не пришло, заявил чиновник.
По его мнению, Россия, скорее всего, надеется одержать "победу на фронте".
Ранее политолог Марат Баширов заявил, что в Киеве готовится государственный переворот. К такому выводу эксперт пришёл после того, как неонацисты с "Азовстали" начали сдаваться в плен российским военным.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".