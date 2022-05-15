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Автор Елена Былкина

Украину не стали наказывать за нарушение правил "Евровидения"

Мир

Организаторы "Евровидения" не стали дисквалифицировать Украину за нарушение правил музыкального конкурса.

Украину не стали наказывать за нарушение правил "Евровидения"

Украинская группы Kalush Orchestra стала победителем "Евровидения-2022". Солисты группы позволили себе в конце своего выступления на европейской сцене призвать к спасению Мариуполя.

По правила конкурса участники не должны выступать с политическими воззваниями, однако организаторы конкурса решили, что призыв украинских исполнителей не носит политической окраски.

"Заявление Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер", — гласит официальная позиция представителей "Евровидения".

Украине в третий раз удаётся покорить конкурс европейской песни. Победы украинские музыканты одерживали в 2004 и 2016 годах.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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