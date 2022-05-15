Организаторы "Евровидения" не стали дисквалифицировать Украину за нарушение правил музыкального конкурса.
Украинская группы Kalush Orchestra стала победителем "Евровидения-2022". Солисты группы позволили себе в конце своего выступления на европейской сцене призвать к спасению Мариуполя.
По правила конкурса участники не должны выступать с политическими воззваниями, однако организаторы конкурса решили, что призыв украинских исполнителей не носит политической окраски.
"Заявление Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер", — гласит официальная позиция представителей "Евровидения".
Украине в третий раз удаётся покорить конкурс европейской песни. Победы украинские музыканты одерживали в 2004 и 2016 годах.
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