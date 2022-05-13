Боевики националистического батальона "Азов"* (запрещён в России) начали прощаться со своими родными и близкими.
"Каждый день может быть нашим последним днем. Может быть сейчас мы с вами разговариваем в последний раз, но кого это волнует? Никого", — цитирует слова боевика ARD.
По словам азовца, киевские власти знают, что они заблокированы на "Азовстали" без провизии и вооружения, однако ничего не предпринимают для их освобождения.
"Моя страна знает, что мы здесь делаем. Но у меня нет уверенности в своем правительстве. Потому что мы здесь заблокированы более двух месяцев без связи, без пополнения запасов, без каких-либо поставок", — заключил нацбатовец.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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