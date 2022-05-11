Украинская группа Kalush Orchestra с песней "Stefania" вышла в финал "Евровидения-2022". Согласно информации, представители 17 стран соревновались за 10 путёвок в финал конкурса.
Кроме Украины, в финал попали представители:
Второй полуфинал пройдёт 12 мая, а финал — в субботу, 14 мая в Турине.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что россиянам запретили, не то что участвовать в "Евровидение", но даже и голосовать. По сообщению руководства музыкального конкурса, якобы это связано с тем, что Россия не является конкурсантом, а отметить понравившуюся команду могут только жители тех стран, исполнители которых приехали выступать на мероприятии.
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