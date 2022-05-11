Украина вышла в финал" Евровидения"

Украинская группа Kalush Orchestra с песней "Stefania" вышла в финал "Евровидения-2022". Согласно информации, представители 17 стран соревновались за 10 путёвок в финал конкурса.

Кроме Украины, в финал попали представители:

Армении,

Молдовы,

Литвы,

Греции,

Исландия,

Нидерланды,

Норвегия,

Португалия,

Швейцария.

Второй полуфинал пройдёт 12 мая, а финал — в субботу, 14 мая в Турине.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что россиянам запретили, не то что участвовать в "Евровидение", но даже и голосовать. По сообщению руководства музыкального конкурса, якобы это связано с тем, что Россия не является конкурсантом, а отметить понравившуюся команду могут только жители тех стран, исполнители которых приехали выступать на мероприятии.