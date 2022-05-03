Организаторы "Евровидения" разъяснили запрет на голосование для россиян

Руководители музыкального конкурса "Евровидение" заявили, что жители России не смогут принимать участие в голосовании. Мероприятия пройдут 10 мая в Италии.

"Голосование в ходе соревнования возможно только из стран, которые в нём участвуют. Россия, не участвуя в мероприятии, не может голосовать со своей территории", — объяснил исполнительный продюсер конкурса Клаудио Фазуло.

Ранее российский композитор Александр Добронравов сказал, что Москве не нужно выступать на подобных конкурсах из-за последних событий. По мнению артиста, РФ могут пригласить принять участие в программе в следующем году.