Руководители музыкального конкурса "Евровидение" заявили, что жители России не смогут принимать участие в голосовании. Мероприятия пройдут 10 мая в Италии.
"Голосование в ходе соревнования возможно только из стран, которые в нём участвуют. Россия, не участвуя в мероприятии, не может голосовать со своей территории", — объяснил исполнительный продюсер конкурса Клаудио Фазуло.
Ранее российский композитор Александр Добронравов сказал, что Москве не нужно выступать на подобных конкурсах из-за последних событий. По мнению артиста, РФ могут пригласить принять участие в программе в следующем году.
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