Финляндия выступила против участия РФ в "Евровидении": "Напала на ценности"

Финляндия попросила не допустить участие России в музыкальном конкурсе "Евровидение". Если просьбу не удовлетворят, Хельсинки проигнорирует мероприятие.

Как подчеркнули в общественной телерадиовещательной корпорации Финляндии (Yle), Россия не разделяет ценности демократии, верховенства права. По словам представителей компании, Москва выступает против свободы слова и человеческого достоинства.

"Yle не может участвовать в конкурсе, на котором Россия, открыто напавшая на ценности, может использовать один из самых известных европейских брендов для продвижения своих интересов. Я надеюсь, что Европейский вещательный союз будет действовать в соответствии с этими ценностями", — сказал глава отдела креативного контента и медиа Yle Вилле Виллен, слова которого приводят в сообщении на официальном сайте организации.

Ранее Швеция потребовала пересмотреть участие РФ в "Евровидении". Власти страны отметили, что поддерживают аполитичность этого конкурса, однако решение Москвы провести спецоперацию на территории Украины "переходит все границы". Об этом заявили в Eurovoix.

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