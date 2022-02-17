Ольга Будина предложила отказаться от "Евровидения"

Под каток борьбы с "не нашими" ценностями теперь попал и песенный конкурс "Евровидение".

Прыжок в пошлость

Известная российская актриса Ольга Будина (не путать с Ольгой Бузовой) оказалась хранителем "наших" культурных ценностей, даже несмотря на своё давнее участие в "не нашей" сцене в кино с лесбийским содержанием.

Вероятно, наступило некое мировоззренческое переосмысление, и звезда отечественного кинематографа, которая давно уже не радовала зрителей интересными работами, приобщилась к модному политическому тренду — отгородиться от всего западного стеной с колючей проволокой и вышками с автоматчиками.

Талантливая русская актриса призвала на заседании рабочей группы Госдумы по созданию позитивного контента в сети отказаться от участия России в европейском смотре песни и пляски:

"Почему возникла технология "Окно Овертона"? Потому что у кого-то появился запрос на технологию расчеловечивания! Может, перейдём к решительным действиям?.. Я со всей серьёзностью предлагаю нам, России, для начала отказаться от участия в "Евровидении". Сегодня главным претендентом от России может стать, на секундочку, Клава Кока. Каково? Разве это наши ценности? Разве безнравственность является нашей культурной ценностью?… Мы хотим перепрыгнуть в пошлость? Мы действительно хотим получить приз за самый деструктивный аудио-визуальный продукт?"

Перспективная Клава

Клава Кока

Чем контент Клавы Коки (Клавдии Высоковой) показался Ольге Будиной не позитивным — загадка. В чём разглядела артистка деструктивные ноты — вообще тайна уровня Марианской впадины. Возможно, в "наших" традициях требуется ходить с исключительно поминальными лицами и через каждые полчаса публично присягать на верность Родине, приобщаясь к политическим спекуляциям на тему Великой Отечественной войны.

О Клаве Коке вряд ли получится говорить всего лишь секундочку. Слишком уж мало отвела Будина для беседы о реально популярной среди молодёжи исполнительницы. К 25 годам у Клавы Коки сформировалось уже вполне достойное портфолио собственных сочинений и признание профессионального сообщества, чтобы кому-либо попытаться посмотреть на неё свысока и тем более заговорить о пошлости:

после победы в 2015 году в кастинге-шоу "Молодая кровь" с ней подписала контракт российская продюсерская компания Black Star;

в 2019 году девушка была номинирована на американскую премию Kids' Choice Awards;

в 2020 году собрала стадион "ВТБ Арена" на своём сольном шоу "Покинула чат";

в 2021 году попала в список Forbes в рейтинге "30 самых перспективных россиян до 30 лет";

в 2021 году певица получила премию Муз-ТВ и "Песня года";

на премии TopHit awards Клава Кока победила аж в трёх номинациях;

получила награду Topical style awards как "Самая стильная певица года".

Стоит обратить внимание, что не Ольга Будина, а Клава Кока является рекламным лицом крупных международных брендов: Pepsi, Garnier, KitKat, Montale и SOKOLOV. Не фото Ольги Будиной, а русской исполнительницы Клавы Коки было размещено на главном небоскрёбе Times Square в Нью-Йорке в рамках кампании в поддержку женщин-артисток по всему миру.

Путь идеологического самурая

Дмитрий Певцов

До крепкого градуса выступлений коллеги Ольги Будиной, а ныне депутата Госдумы Дмитрия Певцова, артистке ещё придётся проделать определённый путь, укрепив духовные скрепы:

"Наши предки, напомню, сотни лет умирали не за свои права и свободы, а за веру, царя и Отечество. Иногда за Родину и Сталина".

Правильно: жить, чтобы терпеть лишения из-за амбиций политиков, знакомиться с их важными заявлениями, которые впору заносить в анамнез, вдобавок, ещё и умереть за них — настоящее светлое будущее, к которому стоит стремиться.

Встав на путь идеологического самурая Дмитрия Певцова, Ольга Будина в список "неправильных" граждан и представителей отечественной культуры записала режиссёра Константина Богомолова и блогера Даню Милохина:

"Если раньше в театральных вузах нас учили этике, законам нравственности, то нынешних актёров, режиссёров, продюсеров и всех, кто создаёт образы, этому учить просто не могут! Ибо рынок не ставит своей задачей сеять разумное, доброе, вечное… Вот мы и получаем половые акты крупным планом в современных художественных фильмах, испражнения на сцене в спектаклях, к примеру, Богомолова, порно-перформансы в центре Мейерхольда, поэтому мы видим Даню Милохина на Петербургском экономическом форуме… Это всё потрясение! Разве это имеет отношение к искусству?"

Можно подумать, что артистка сама не участвовала в сценах сексуального характера, чтобы так яростно возмущаться. И что толку от упомянутого обучения? В 90-е годы эти самые "хорошо обученные" заполонили своими телами телевизионные экраны. Причём телами, далёкими от эстетичности образа Клавы Коки. В конце концов, не аист же приносит юных россиян, чтобы по брови погружаться в дремучее ханжество. Даже в советском кино присутствовали в кадре те самые "сиськи-письки".

Утверждать, что рынок не ставит задачей сеять доброе и вечное — значит вовсе не знать мировой кинематограф, если попросту не сказать, что это — откровенная ложь. Возможно, артистка имела в виду отечественные картины, так тут диктует правила игры не рынок, а заказчик, который может потребовать снять фильм про мост или про доброго товарища Сталина.

Опасные знаменитости

Даня Милохин

Верно говорит Ольга Будина: и Клава Кока, и блогер Даня Милохин потрясают. Как молодые люди сумели стать знаменитостями и фактически одними из лидеров общественного мнения? Почему же не Будина или Певцов?

Возможно, потому что и Милохин, и Кока интересны молодым, которые не хотят превращать свою жизнь во мрак идеологических заморочек. И нет ничего дурного в том, что им нравится своя популярность. Они живут здесь и сейчас, а не в мифическом "светлом" будущем.

Клава Кока была бы вполне себе кандидатом на участие в песенном конкурсе "Евровидения". У неё есть все данные для заметного выступления на этом шоу. Она, конечно, не так идеологически подкована, как железобетонные носители "наших" ценностей, для которых Клава Кока и Даня Милохин опаснее, чем депутаты от "Единой России", которые публично на весь мир предложили отрезать головы своим политическим оппонентам, но тем не менее.

Разумеется, если к моменту выбора кандидата для поездки на конкурс Клаву Коку внезапно не объявят иноагентом, террористом и не предложат по методу борьбы с рэпером Моргенштерном предъявить обнажённую грудь для экспертной оценки на предмет пропаганды наркотиков или иной неугодной символики.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен