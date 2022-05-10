Саакашвили переведут в частную клинику для обследования и лечения

Власти Грузии разрешили перевезти бывшего президента страны Михаила Саакашвили в частную больницу "Вивамед". Это необходимо, чтобы обследовать заключённого, отметили в Минюсте.

"Мы как ответственное государство действуем всегда исходя из интересов здоровья и жизни любого человека", — подчеркнул глава грузинского министерства Рати Брегадзе во время брифинга.

Как объяснил политик, данный шаг нужен, чтобы сохранить здоровье Саакашвили. Он не хочет принимать таблетки в месте лишения свободы, сказал министр. По его информации, экс-лидер Грузии употребляет продукты выборочно.

Ранее врач Отар Тоидзе предупредил, что политик Саакашвили может стать инвалидом или умереть. Ему необходимо лечение за границей, отметил специалист.