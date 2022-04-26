Врач Тоидзе: Саакашвили близок к инвалидности или летальному исходу

Член созданного при омбудсмене Грузии консилиума Отар Тоидзе заявил, что бывший президент страны Михаил Саакашвили находится в тяжёлом неврологическом и физическом состоянии.

По его словам, политик близок к инвалидности или летальному исходу. Как отметил врач, Саакашвили нуждается в лечении за границей.

"Времени мало. Состояние настолько тяжёлое, что необходимо незамедлительное лечение в заграничной клинике", — сказал Тоидзе на встрече с журналистами.

Он подчеркнул, что без медицинских процедур состояние здоровья Саакашвили будет только ухудшаться.

Ранее девушка экс-руководителя Грузии Елизавета Ясько сообщала, что Саакашвили серьёзно болен и может стать инвалидом из-за возникших нарушений в работе нервной системы.

В начале января 2022 года адвокат политика Шота Тутберидзе потребовал подключить к лечению бывшего президента иностранных врачей, в том числе из США, Нидерландов и Украины.