Саакашвили призвал граждан Украины принять участие в акции FreeMisha

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к украинцам и попросил их принять участие в акции #FreeMisha в Facebook. Пост с данным призывом политик опубликовал на своей странице этой соцсети.

По словам Саакашвили, он находится в тюрьме по распоряжению российского лидера Владимира Путина. Президент мстит за проведение реформ на Украине и в Грузии, препятствие захвату этой страны в 2008 году, написал политик. Также он заявил, что помешал замыслу Путина в отношении Одессы.

Вместе с этим Саакашвили напомнил о своей голодовке, которая продлилась 50 дней. Как подчеркнул бывший грузинский лидер, в тюрьме его пытали и били. Информацию подтвердили уполномоченный по правам людей в этой стране и правозащитная организация Amnesty International, отметил политик.

"Для меня было оскорблением, когда полиция охотилась на украинские флаги и топтала их на ряде акций в мою поддержку. Обращаюсь к вам (гражданам Украины. — Прим. ред.) за вашей поддержкой. Присоединяйтесь к акции #FreeMisha в Facebook, стикеры на машины и дома!" — написал Саакашвили.

Ранее невролог Отар Тоидзе сообщил, что бывшему президенту Грузии необходимо лечение за границей. По словам врача, у Саакашвили появились проблемы с передвижением и координацией, а также изменился характер.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.