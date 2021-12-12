Врач: Саакашвили нуждается в лечении за рубежом

Невролог Отар Тоидзе заявил, что экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили нужно лечение и реабилитация заграницей, сообщает ТАСС.

Уточняется, что Тоидзе входит в консилиум врачей, созданный для контроля здоровья бывшего грузинского лидера.

"Его неврологический статус является ведущим в его заболевании. Стабильными проблемами являются проблемы с передвижением, координацией, изменчивость характера", — сказал врач-невролог.

Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили положительно оценил своё возвращение. Также политик перечислил результаты этого рискованного решения. По словам бывшего грузинского лидера, результаты превзошли его ожидания. Среди достижений Саакашвили, например, отметил сплочение оппозиционных политиков и активистов.

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