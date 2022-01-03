Саакашвили пообещал начать голодовку и потребовал встречу с иностранными врачами

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили попросил обеспечить его лечением от иностранных медиков. Об этом рассказал адвокат политика Шота Тутберидзе.

Он подчеркнул, что экс-лидер Грузии начнёт голодать с шестого января, если власти не выполнят условия. Саакашвили потребовал не только допустить к нему иностранных врачей, но и защитить его право разговаривать с адвокатами конфиденциально, отметил юрист.

"Мы требуем незамедлительного подключения к процессу лечения Михаила Саакашвили и допуска врачей из Соединённых Штатов, Украины, Нидерландов", — сказал Тутберидзе, слова которого приводит ТАСС.

Ранее депутат Верховной Рады и девушка Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что он болен. Политик может стать инвалидом из-за возникших нарушений нервной системы. Как рассказала возлюбленная бывшего президента, у него появились трудности с передвижением и запоминанием. Болезни экс-лидера влияют на деятельность головного мозга, добавила Ясько.

"К сожалению, у него очень сильно развиваются очень серьёзные симптомные заболевания, которые могут привести к инвалидности", — писала украинский депутат в соцсетях.

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