Девушка Саакашвили сообщила, что он болен и может стать инвалидом

Украинский депутат и возлюбленная бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько рассказала, что он болен. Из-за проблем с нервной системой политик может получить инвалидность.

По словам девушки Саакашвили, он испытывает трудности при ходьбе и запоминании. Как отметила депутат, бывший грузинский лидер страдает из-за болезней, которые влияют на мозговую деятельность.

"К сожалению, у него очень сильно развиваются очень серьёзные симптомные заболевания, которые могут привести к инвалидности", — сказала Ясько на своей странице в Facebook.

Часть пользователей поддержала Саакашвили:

"Лиза, скорей привезите его в Украину, я прошу, попросите президента пусть скорей его вернут в Украину, я очень волнуюсь за Михаила, мы его очень любим, и он нам дорог, просите всех, пусть немедленно освободят", — написала Viktoria Halkina.

"Пусть Зурабишвили начнёт процесс примирения в обществе с освобождения Саакашвили", — заявил Xatire Sadiq.

"Когда всё это закончится и Михаил выйдет на свободу? Почему прогрессивный Запад однозначно не требует свободу для Саакашвили?" — возмутилась Ладжи Исакова.

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