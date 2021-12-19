Украинский депутат и возлюбленная бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько рассказала, что он болен. Из-за проблем с нервной системой политик может получить инвалидность.
По словам девушки Саакашвили, он испытывает трудности при ходьбе и запоминании. Как отметила депутат, бывший грузинский лидер страдает из-за болезней, которые влияют на мозговую деятельность.
"К сожалению, у него очень сильно развиваются очень серьёзные симптомные заболевания, которые могут привести к инвалидности", — сказала Ясько на своей странице в Facebook.
Часть пользователей поддержала Саакашвили:
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