Варшава признала серьёзность ситуации с нападением на посла России: "Наблюдаем"

МИД Польши признал серьёзность произошедшего с послом России в Варшаве Сергеем Андреевым, которого облили сиропом на столичном кладбище в День Победы. Польское внешнеполитическое ведомство наблюдает за ситуацией, заявил пресс-секретарь министерства Лукаш Ясина.

"Мы осознаем серьёзность ситуации, наблюдаем за ней", — сказал он журналистам.

На Андреева напали на мемориальном кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве, куда он приехал для возложения венка. Посла облили красной субстанцией и выкрикивали в его адрес оскорбления.

Российская дипмиссия выразила протест в связи с инцидентом. Следственный комитет РФ намерен установить и привлечь к уголовной ответственности всех причастных.