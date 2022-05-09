Российского посла в Варшаве облили сиропом

Посла России в Варшаве Сергея Андреева, подвергшегося нападению на мемориальном кладбище в День Победы, облили сладким сиропом, а не красной краской, как сообщалось ранее. Об этом рассказал сам дипломат.

Он пояснил, что субстанция, которую вылили на него недоброжелатели, была сладкой на вкус.

"Никто из наших сотрудников особо не пострадал. За исключением сиропа, которым нас усиленно поливали", — сказал Андреев в эфире телеканала "Россия 24".

На российского посла напали на мемориальном кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве, куда он приехал для возложения венка. Агрессивно настроенные жители облили Андреева красной субстанцией и выкрикивали в его адрес оскорбления.