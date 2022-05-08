Шведы предложили "отстроить Украину" за российские деньги

Шведский парламентарий Маркус Вихель заявил, что все зарубежные активы России, которые в данный момент заморожены, необходимо использовать для восстановления разрушений и экономической ситуации на Украине.

Как подчеркнул парламентарий, теперь мир должен "заставить Россию" восстановить Украину. Вместе с тем, Вихель подчеркнул, что 300 миллиардов долларов, которые ранее были заморожены по решению западных лидеров, существенно помогут Киеву.

"По сути, это значит, что российское государство или российские граждане… также поспособствуют восстановлению страны", — цитирует выдержку из обращения депутата на имя главы МИД Швеции Анн Линде RT.

Кроме того, Вихель посетовал на нерасторопные шаги Стокгольма в военной и финансовой помощи украинской стороне с начала российской спецоперации. По мнению депутата, Швеция могла своевременно оказать поддержку, но была "медлительна".