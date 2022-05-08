Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Швеции и Финляндии стоит поторопиться со вступлением в Североатлантический альянс, пока идёт спецоперация на Украине.
Как подчеркнул Расмуссен, ситуация в Незалежной позволит рассмотреть заявку стран в срочном порядке, пока российский президент Владимир Путин "занят Украиной".
"Что касается Финляндии и Швеции, мне кажется, у этих стран есть окно возможности вступить именно сейчас, когда Путин занят где-то ещё (на Украине — Прим. ред.)", — заявил Расмуссен в интервью телеканалу CNBC.
Он подчеркнул, что даже срочное вступление в НАТО займёт у стран несколько месяцев, так как заявки должны одобрить все члены Североатлантического альянса, а это значит, что согласование нужно получить в 30 парламентах.
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