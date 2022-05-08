Администрация США оказывает давление на власть Тайваня, чтобы те закупали американские ракеты и другое тяжёлое вооружение для "противостояния Китаю" в возможном обозримом будущем, заявили аналитики.
Согласно информации, американские власти настаивают на вооружении полуострова из-за ситуации на Украине.
"Американские официальные лица пересматривают возможности тайваньских вооружённых сил, чтобы определить, смогут ли они отразить вторжение, как это делают украинские силы", — пишет The New York Times. — Один из уроков войны на Украине заключается в том, что Соединённые Штаты должны помочь сдерживать потенциальные атаки со стороны Китая".
О каком конкретно оружии идёт речь, в статье не уточняется, однако аналитики подчёркивают, что между официальными представителями Тайваня возникли разногласия в контексте закупки вооружения именно у США.
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