NYT: США принуждают Тайвань закупать своё оружие "по сценарию Украины"

Администрация США оказывает давление на власть Тайваня, чтобы те закупали американские ракеты и другое тяжёлое вооружение для "противостояния Китаю" в возможном обозримом будущем, заявили аналитики.

Согласно информации, американские власти настаивают на вооружении полуострова из-за ситуации на Украине.

"Американские официальные лица пересматривают возможности тайваньских вооружённых сил, чтобы определить, смогут ли они отразить вторжение, как это делают украинские силы", — пишет The New York Times. — Один из уроков войны на Украине заключается в том, что Соединённые Штаты должны помочь сдерживать потенциальные атаки со стороны Китая".

О каком конкретно оружии идёт речь, в статье не уточняется, однако аналитики подчёркивают, что между официальными представителями Тайваня возникли разногласия в контексте закупки вооружения именно у США.