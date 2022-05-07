Ситуация на Украине важна в вопросе Тайваня и Южно-Китайского моря

Международная реакция на специальную военную операцию России на Украине важна для "сдерживания" Пекина. Речь идет о ситуации вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря, сообщает Washington Post со ссылкой на главу Минобороны Японии Нобуо Киси.

По словам министра, Китай "внимательно наблюдает за российской спецоперацией на Украине и уделяет особое внимание реакции международного сообщества".

Киси считает, что если международное сообщество вдруг оправдает действия Москвы на Украине, "это может послать неправильный сигнал, что можно терпеть подобные действия в других частях мира, включая Индо-Тихоокеанский регион, будут относиться терпимо".

Ранее руководитель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли предупредил, что китайские власти планируют за пять лет подготовить армию к вторжению на Тайвань. Он не стал отрицать способность властей КНР успешно подготовить военных.