Байден смутил жену признанием в любви: "Мне нравятся учителя, я сплю с учителем"

На празднике посвящённому годовщине победы в битве с армией второй французской империи в Мексике, президент США Джо Байден, говоря о важности профессий заявил, что "очень любит учителей" и указал на свою супругу Джилл Байден.

Лидер нации, поздравлял присутствующих на празднике, перечислял профессии, которые, как ему кажется, стали фундаментальными для развития страны. Когда дело дошло до учителей, Байден указал на свою супругу и сообщил, что с преподавателем "он спит каждую ночь".

"Учителя? Я сплю с учителем каждую ночь. С той же самой. Если бы мне не нравились учителя, я бы спал один", — заявил Байден.

Первая леди заметно смутилась, но присутствующие на празднике шутку оценили и разразились смехом. Кроме того, в ходе выступления Байден заявил мексиканской публике, что граждане США все мигранты, но почему-то об этом забывают.

"Мы — нация иммигрантов. Мы говорим это, но люди ведут себя так, будто не верят в это. И в этом наша сила", — подытожил президент.