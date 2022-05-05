Американский президент Джо Байден намерен на этой неделе обсудить с членами "Большой семерки" новые санкции против РФ в связи с её действиями на Украине.
"На этой неделе я буду говорить с членами G7 о том, что мы собираемся делать или не делать", — цитирует главу США Reuters.
По словам главы американского Минфина США Джанет Йеллен, Соединенные Штаты постоянно обсуждают с партнёрами дальнейшие антироссийские санкции и готовы предпринять "дополнительные действия" для оказания давления на Москву.
"Мы всегда открыты для дополнительных санкций", — заявил по этому поводу Байден.
В Белом доме отказались сообщить, когда конкретно американский президент намерен поговорить с лидерами других стран G7. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также не назвала каких-либо россиян, которые могут быть добавлены в санкционный список США, отметив, что в настоящее время рассматриваются разные варианты.
"Я бы сказала, что никто не застрахован от наших санкций", — заявила она.
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