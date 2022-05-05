Байден анонсировал обсуждение с членами G7 новых санкций против РФ

Американский президент Джо Байден намерен на этой неделе обсудить с членами "Большой семерки" новые санкции против РФ в связи с её действиями на Украине.

"На этой неделе я буду говорить с членами G7 о том, что мы собираемся делать или не делать", — цитирует главу США Reuters.

По словам главы американского Минфина США Джанет Йеллен, Соединенные Штаты постоянно обсуждают с партнёрами дальнейшие антироссийские санкции и готовы предпринять "дополнительные действия" для оказания давления на Москву.

"Мы всегда открыты для дополнительных санкций", — заявил по этому поводу Байден.

В Белом доме отказались сообщить, когда конкретно американский президент намерен поговорить с лидерами других стран G7. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также не назвала каких-либо россиян, которые могут быть добавлены в санкционный список США, отметив, что в настоящее время рассматриваются разные варианты.

"Я бы сказала, что никто не застрахован от наших санкций", — заявила она.