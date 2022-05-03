Папа Римский: премьер Венгрии заявил о завершении спецоперации РФ девятого мая

Папа Римский Франциск выразил надежду, что военная спецоперация России по принуждению к миру в Донбассе и на Украине закончится девятого мая.

"Орбан (глава правительства Венгрии Виктор Орбан. — Прим. ред.) на встрече со мной заявил, что у русских есть план, что всё закончится девятого мая", — отметил глава Римско-католической церкви, слова которого передаёт Corriere della Sera.

Однако папа Франциск подчеркнул, что настроен пессимистично.

Также в этом интервью понтифик предположил, что Москва начала военную миссию на Украине из-за "лая НАТО у дверей России". Ещё руководитель Римско-католической церкви заявил о намерении встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.