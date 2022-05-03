Папа Римский: "лай НАТО у дверей России" мог спровоцировать спецоперацию

Папа Римский Франциск сообщил, что российские власти могли начать военную спецоперацию по принуждению к миру на Украине из-за деятельности альянса НАТО.

"Лай НАТО у дверей России привёл к реакции Кремля", — предположил руководитель Римско-католической церкви, передаёт Corriere della Sera.

Вместе с этим понтифик заявил о готовности встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным для обсуждения конфликта на Украине. Как отметил папа Франциск, пока в Москве не ответили на его предложение. При этом он подчеркнул, что перед поездкой в Киев необходимо поговорить с российским президентом.

"Я чувствую, что мне пока не нужно ехать (на Украину. — Прим. ред.), — сказал Франциск.

Ранее он сообщил об отмене встречи с патриархом Кириллом. Известно, что она должна была состояться в июне в Иерусалиме.