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Автор Юлия Миленина

Пресс-секретарь Белого дома Псаки: в ядерной войне не может быть победителей

Мир

Весь мир должен понять, что в ядерной войне невозможно одержать победу. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома Псаки: в ядерной войне не может быть победителей

Во время брифинга она напомнила, что с аналогичными заявлениями неоднократно выступали российские политики. По её словам, в Белом доме их взгляды разделяют.

"Сами россияне на протяжении какого-то времени, в том числе в прошлом году, ясно давали понять, что победить в ядерной войне невозможно. Мы с этим согласны", — отметила Псаки.

Она также добавила, что американский лидер Джо Байден не собирается размещать войска США на территории Украины.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал: ситуация в мире ухудшилась до такой степени, что существует реальная угроза ядерного конфликта.

"Риски ядерной войны сейчас очень значительны. Опасность серьёзная, реальная", — сказал министр.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша джен псаки ядерное оружие
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