Пресс-секретарь Белого дома Псаки: в ядерной войне не может быть победителей

Весь мир должен понять, что в ядерной войне невозможно одержать победу. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Во время брифинга она напомнила, что с аналогичными заявлениями неоднократно выступали российские политики. По её словам, в Белом доме их взгляды разделяют.

"Сами россияне на протяжении какого-то времени, в том числе в прошлом году, ясно давали понять, что победить в ядерной войне невозможно. Мы с этим согласны", — отметила Псаки.

Она также добавила, что американский лидер Джо Байден не собирается размещать войска США на территории Украины.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал: ситуация в мире ухудшилась до такой степени, что существует реальная угроза ядерного конфликта.

"Риски ядерной войны сейчас очень значительны. Опасность серьёзная, реальная", — сказал министр.