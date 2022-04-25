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Автор Ольга Лебедева

Лавров: ядерная война неприемлема, но опасность реальна

Политика

Исходная позиция России заключается в том, что атомная война должна быть неприемлемой, и Москва успешно убедила США и другие ядерные державы согласиться на это еще в январе, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале.

Лавров: ядерная война неприемлема, но опасность реальна

Однако он добавил, что с тех пор ситуация ухудшилась до такой степени, что существует реальная и серьезная угроза такого конфликта.

"Россия пыталась убедить президента США Дональда Трампа подтвердить заявление американских и советских лидеров 1987 года о том, что в ядерной войне не может быть победителей и что такая война никогда не должна вестись",- напомнил глава МИД России, добавив, что преемник Трампа Джо Байден на встрече с Владимиром Путиным в Женеве в июне 2021 года согласился с Москвой.

Китай, Франция и Великобритания — оставшиеся три ядерные державы, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, — также согласились и сделали совместное заявление в январе 2021 года.

" Это наша принципиальная позиция, — сказал Лавров. — Однако риски ядерной войны сейчас очень значительны. Я не хочу, чтобы они искусственно раздувались. Есть много тех, кто хотел бы этого. Опасность серьезная, реальная. Ее нельзя недооценивать”.

Лавров оценил как "хороший и мудрый" первый внешнеполитический шаг администрации Байдена, который заключался в том, чтобы договориться с Россией о том, что новый договор СНВ должен быть безоговорочно продлен на 5 лет. С другой стороны, это последнее соглашение о контроле над вооружениями, оставшееся в силе после того, как Вашингтон вышел из договоров по ПРО, РСМД и открытому небу.

"Дискуссии с американцами внезапно прекратились в феврале, после того как Россия была вынуждена защищать русских на Украине, которую бомбили в течение восьми лет без какой-либо реакции со стороны Запада", — отметил глава российской дипломатии, сравнив нынешнюю ситуацию с карибским кризисом 1962 года: — В те годы существовал канал связи, которому доверяли оба лидера. Сейчас такого канала нет. Никто не пытается его создать. Отдельные робкие попытки, предпринятые на ранней стадии, не дали большого результата".

На сегодня — Лавров это особо подчеркнул — США не настаивают на необходимости соблюдать международное право, они действуют по неким "правилам", которые никогда не объясняют, а просто "произносят заклинания", говоря, что нельзя допустить третьей мировой войны, "добавляя масла в огонь, отправляя оружие на Украину и надеясь продлить конфликт, чтобы обескровить Россию".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы сергей лавров
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