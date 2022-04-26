Трамп: у США больше ядерного оружия, чем у России, поэтому "будут проблемы"

Бывший президент Америки Дональд Трамп заявил, что у США гораздо больше ядерного оружия, чем у России. Как подчеркнул экс-лидер, он бы не позволил Москве даже упоминать о ядерном вооружении.

Кроме того, отвечая на вопрос журналистов о том, как бы строился диалог с Россией, останься Трамп на посту президента, экс-лидер подчеркнул, что намекнул бы главе российской стороны Владимиру Путину на "большие проблемы".

"Я бы сказал (Путину — Прим.Ред.), что у нас гораздо больше (ядерного оружия), чем у вас, гораздо более мощное, чем у вас, и вы больше никогда не сможете использовать "ядерное слово". И если вы это сделаете, у нас будут проблемы", — цитирует экс-президента Daily Mail.

Кроме того, по словам Трампа, "многие были бы счастливы", если он вернётся на пост президента США, потому что тогда диалоги "строились бы по-другому".