Бывший президент Америки Дональд Трамп заявил, что у США гораздо больше ядерного оружия, чем у России. Как подчеркнул экс-лидер, он бы не позволил Москве даже упоминать о ядерном вооружении.
Кроме того, отвечая на вопрос журналистов о том, как бы строился диалог с Россией, останься Трамп на посту президента, экс-лидер подчеркнул, что намекнул бы главе российской стороны Владимиру Путину на "большие проблемы".
"Я бы сказал (Путину — Прим.Ред.), что у нас гораздо больше (ядерного оружия), чем у вас, гораздо более мощное, чем у вас, и вы больше никогда не сможете использовать "ядерное слово". И если вы это сделаете, у нас будут проблемы", — цитирует экс-президента Daily Mail.
Кроме того, по словам Трампа, "многие были бы счастливы", если он вернётся на пост президента США, потому что тогда диалоги "строились бы по-другому".
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