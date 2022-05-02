На центральных улицах Еревана началось шествие оппозиционно настроенных людей.
Известно, что собравшиеся на протест требуют отставки действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна.
Как сообщает РИА Новости, на данный момент правоохранительные органы задержали 244 человека. При этом представители оппозиции уверены, что цифра приуменьшена. Они полагают, что были задержаны 300 оппозиционеров.
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Германия столкнулась с инфляционным шоком в секторе розничной торговли продуктами питания, сообщается в статье немецкой газеты Handelsblatt.