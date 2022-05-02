В Ереване началось шествие за отставку премьера страны Пашиняна

На центральных улицах Еревана началось шествие оппозиционно настроенных людей.

Известно, что собравшиеся на протест требуют отставки действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Как сообщает РИА Новости, на данный момент правоохранительные органы задержали 244 человека. При этом представители оппозиции уверены, что цифра приуменьшена. Они полагают, что были задержаны 300 оппозиционеров.