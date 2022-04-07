Алиев и Пашинян встретились в Брюсселе для мирных переговоров

В Брюсселе состоялась встреча между лидерами стран-участниц конфликта в Нагорном Карабахе -премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. По итогам встречи они дали указание главам своих МИДов начать подготовку к написанию договора.

Посредником переговоров выступил Европейский союз — третьим участником встречи был глава Европейского совета Шарль Мишель. Предыдущая встреча между двумя лидерами в Брюсселе прошла ещё 14 декабря прошлого года.

В результате переговоров было также достигнуто соглашение о создании особой комиссии, которая точно определит границу между Арменией и Азербайджаном. Кроме того, стороны обсудили гуманитарную ситуацию в регионе на фоне недавнего обострения.

В конце марта азербайджанские войска вошли в зону ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе и захватили населенный пункт Парух. Армения тогда попросила Москву не допустить новой эскалации в регионе.