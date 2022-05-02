Украина усилила охрану Бескидского тоннеля в Закарпатье

После уничтожения моста в Затоке около Одессы в прицеле российских ракет оказался Бескидский тоннель под Карпатами. Взрыв тоннеля перекроет последнюю оставшуюся возможность доставки западной военной техники и оружия на Украину по железной дороге. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.

Эксперт отметил, что тоннелей в Карпатах два — старый и новый. Оба они чуть менее 2 км длиной, однако для эксплуатации старый закрыт. И всю западную технику на Украину везут через новый.

По словам аналитика, последствия взрывов обоих тоннелей понятны. В этом случае танки и другую тяжёлую технику придётся везти только автомобильным транспортом, но и то не всё получится.

"ВСУ надеются, что им удастся сбить ракеты ВС РФ и защитить тоннель. Посмотрим", — заключил Баширов.

Ранее появились сообщения, что ВСУ усилили охрану Бескидского тоннеля ПВО и военными, чтобы сохранить транзит военной техники из Европы.

Расположенный на границе Львовской и Закарпатской областей тоннель представляет собой ключевую транспортную артерию между Западной Европой и Украиной. Он может пропускать 100 поездов в сутки.