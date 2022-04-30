В Закарпатье жёны бойцов теробороны устроили митинг у здания военкомата

Киевскому режиму остро не хватает живой силы. Волна мобилизации докатилась и до Западной Украины, где до этого было относительно спокойно. Однако здесь власти столкнулись с жёстким сопротивлением жён резервистов. В городке Хуст Закарпатской области женщины устроили митинг у здания военкомата. Видео акции появилось в Сети.

Сообщается, что протестуют жёны бойцов 101-й бригады территориальной обороны, которых направляют на восток. Сражаться с Россией посылают 18-ти летних парней, которые не держали в руках оружия, им даже не дали бронежилетов, а военные сидят по домам, отметил журналист Александр Коц.

Он призвал матерей Украины брать пример с женщин Закарпатья и не давать отправлять своих детей в зону боевых действий.

"Им нечего делать на Донбассе. Их там убьют. А военком будет пить горилку в тылу", — заключил репортёр.

Примечательно, что Хуст считается неофициальной "украинской столицей" Закарпатья. В 1939 году город был столицей "Карпатской Украины" — небольшого пронацистского государства, просуществовавшего примерно одни сутки.

Добавим, настроения среди бойцов в украинской армии далеко не такие оптимистичные, как рассказывают в Киеве. Многие недавно мобилизованные, те, кому повезло уцелеть, оказались в окружении или сдались в плен. Поэтому и отправляться на защиту режима желающих всё меньше.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович признал, что в войсках царят панические настроения типа "всё пропало".