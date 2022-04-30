Члена парламента Великобритании от Консервативной партии Нейла Пэриша обвинили в просмотре порно в телефоне во время заседания палаты общин. Сам он заявил, что открыл ролик случайно, сообщает телеканал Sky News.
На парламентария пожаловалась одна из женщин-министров, которая рассказала, что Пэриш смотрел порно, сидя рядом с ней. После этого консерватора отстранили на время проведения проверки.
Сам же Пэриш объяснил, что включил видео по ошибке и пообещал уйти в отставку, если будет доказана его виновность.
"Пусть будет проведено расследование", — сказал он журналистам.
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