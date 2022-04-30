В Британии проверяют парламентария из-за просмотра порно на заседании

Члена парламента Великобритании от Консервативной партии Нейла Пэриша обвинили в просмотре порно в телефоне во время заседания палаты общин. Сам он заявил, что открыл ролик случайно, сообщает телеканал Sky News.

На парламентария пожаловалась одна из женщин-министров, которая рассказала, что Пэриш смотрел порно, сидя рядом с ней. После этого консерватора отстранили на время проведения проверки.

Сам же Пэриш объяснил, что включил видео по ошибке и пообещал уйти в отставку, если будет доказана его виновность.

"Пусть будет проведено расследование", — сказал он журналистам.