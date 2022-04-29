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Автор Екатерина Широкова

Белый дом: у Байдена заканчиваются деньги на помощь Киеву

Мир

Администрация президента США Джо Байдена имеет право направить на Украину финансовую или военную помощь Киеву на сумму в 250 миллионов долларов, заявила официальный представитель белого дома Джен Псаки.

Белый дом: у Байдена заканчиваются деньги на помощь Киеву

По её словам, "лимит" на исходе и, чтобы продолжать поставлять помощь Незалежной, Байдену необходимо получить одобрение конгрессменов.

"Как вы знаете, мы выделили 3,5 миллиарда долларов на военную помощь. У нас из этого осталось 250 миллионов… Очевидно, мы будем работать над ускорением передачи этого украинцам. Но чтобы продолжать оказывать им помощь, чтобы у них было нужное вооружение, артиллерия, снаряжение, необходимо срочно двигаться вперёд по этому финансированию", — пояснила Псаки журналистам.

Ранее Байден запросил у представителей законодательного ведомства 33 миллиарда долларов, львиная доля из которых приходится на вооружение. Пока информации о том, что ответили конгрессмены, нет.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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