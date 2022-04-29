Китай: в ФРГ пошли на компромисс и передали Киеву не оружие, а "старьё"

Зенитные установки Gepard, которые Германия передала Киеву под натиском мирового давления, давно "отжили своё", заявил китайский военный эксперт Сун Чжунпин. По его словам, "золотой век" этого оружия кончился ещё в 70-х годах.

Как подчеркнул Чжунпин, чтобы использовать немецкие ЗСУ, их сначала необходимо отремонтировать.

"Прежде чем передать эти установки украинским военным, их придётся отремонтировать за счёт Германии", — цитирует эксперта Global Times.

Как отметили в издании, Германия долго пыталась уйти от вопроса поставок тяжёлого вооружения на Украину, однако, решение предоставить Киеву зенитные установки говорят об изменении курса в стране.

"Германия впервые приняла решение поставить Украине тяжёлые вооружения, и западные СМИ отметили, что это серьёзное изменение в позиции страны, которая с большой осторожностью относилась к поставкам оружия Киеву", — резюмировали китайские аналитики.