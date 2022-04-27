Политолог Гагарин: "Вся Европа уже в июне будет платить России за газ рублями"

Слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Россия успешно справляется с санкциями, не являются сенсацией. Ограничения больше навредили странам Запада, которые в июне от безысходности согласятся платить Москве за газ рублями, заявил в беседе с Pravda. Ru руководитель Экспертного клуба Свердловской области, профессор кафедры политических наук Уральского университета Анатолий Гагарин.

"Заявление ничего сенсационного не несёт, а подтверждает экономический факт, что санкции не приносят того ущерба, на который они были рассчитаны. Как уже говорят здравомыслящие экономисты, в том числе американские, санкции в большей степени ударили по экономике Европы и США", — сказал эксперт.

Он объяснил, что Европа не сможет отказаться от российского газа в ближайшие несколько лет, что также подтверждают многие специалисты. При этом топливо необходимо этим странам не только в зимний период, но и в остальное время для функционирования важных предприятий. В этих условиях власти всех европейских стран согласятся на требование Москвы платить за газ рублями, уверен Гагарин.

"Их заявления напоминают некую коллективную договоренность — говорить одно, а делать другое. В конце концов, они придут к тем требованиям, которые предлагает Россия. Судя по сообщениям, уже несколько стран оплатили свои полученные газовые активы через рубли. Я думаю, что это путь, на который должны все перейти. Ещё, может быть, неделя-полторы таких колебаний, метаний, сомнений", — заявил политолог.

Ранее в среду Моравецкий с сожалением констатировал устойчивость российской экономики перед западными санкциями. Также он отметил, что Варшава будет выступать с новыми санкционными инициативами против Москвы.

"Пока мы видим, что Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями", — сказал польский премьер-министр на пресс-конференции.