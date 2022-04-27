EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Камиль Джабраилов

Политолог Гагарин: "Вся Европа уже в июне будет платить России за газ рублями"

Мир

Слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Россия успешно справляется с санкциями, не являются сенсацией. Ограничения больше навредили странам Запада, которые в июне от безысходности согласятся платить Москве за газ рублями, заявил в беседе с Pravda. Ru руководитель Экспертного клуба Свердловской области, профессор кафедры политических наук Уральского университета Анатолий Гагарин.

Политолог Гагарин: "Вся Европа уже в июне будет платить России за газ рублями"

"Заявление ничего сенсационного не несёт, а подтверждает экономический факт, что санкции не приносят того ущерба, на который они были рассчитаны. Как уже говорят здравомыслящие экономисты, в том числе американские, санкции в большей степени ударили по экономике Европы и США", — сказал эксперт.

Он объяснил, что Европа не сможет отказаться от российского газа в ближайшие несколько лет, что также подтверждают многие специалисты. При этом топливо необходимо этим странам не только в зимний период, но и в остальное время для функционирования важных предприятий. В этих условиях власти всех европейских стран согласятся на требование Москвы платить за газ рублями, уверен Гагарин.

"Их заявления напоминают некую коллективную договоренность — говорить одно, а делать другое. В конце концов, они придут к тем требованиям, которые предлагает Россия. Судя по сообщениям, уже несколько стран оплатили свои полученные газовые активы через рубли. Я думаю, что это путь, на который должны все перейти. Ещё, может быть, неделя-полторы таких колебаний, метаний, сомнений", — заявил политолог.

Ранее в среду Моравецкий с сожалением констатировал устойчивость российской экономики перед западными санкциями. Также он отметил, что Варшава будет выступать с новыми санкционными инициативами против Москвы.

"Пока мы видим, что Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями", — сказал польский премьер-министр на пресс-конференции.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
Темы матеуш моравецкий
Sberbank
Новости
Крашенинникова: Украину ждёт раскол, если Запад продолжит участвовать в СВО РФ
Политолог Гагарин: "Вся Европа уже в июне будет платить России за газ рублями"
Атаки ВСУ могут закончиться взрывом военного склада в Приднестровье
Журналистка Максимова: в Берлине начался коллапс с украинскими беженцами
Над Запорожской АЭС сбили два ударных польских беспилотника
Вассерман об угрозе фашизма для Европы: "Слепой — тот, кто не хочет видеть"
В Германии обвинили Шольца в неправдоподобном стремлении избежать мировую войну
Майор Волына из подвала "Азовстали" просит спасти гарнизон Мариуполя
Монтян сказала, что тероборона быстро перейдет на сторону РФ: "Это уже было"
США почти исчерпали средства для поставок оружия Украине
Популярное
Силовые структуры
Группировка "О" взяла в плен подразделение ВСУ под Ямполем

Группировка "О" захватила подразделение ВСУ под Ямполем. Об этом сообщает ИА RusVesna.

Группировка "О" взяла в плен подразделение ВСУ под Ямполем
Сидящие на "Азовстали" нацисты вышли на связь с российскими военными
Силовые структуры
Сидящие на "Азовстали" нацисты вышли на связь с российскими военными
Силовые структуры
Югоосетинский спецназ уничтожил бригаду ВСУ с техникой
Шоу-бизнес
Журналист Гаспарян составил список артистов РФ, разочаровавших россиян
Игорь Буккер Почему Грузия не открыла второй фронт против России Игорь Буккер Ирина Шлионская Стресс может быть полезен, но в разумных пределах Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Как Павел I вызвал королей Европы на дуэль Дмитрий Соколов
Силовые структуры
Сивков: Россия уже контролирует Украину, Киев ничего не может с этим сделать
Мир. Новости мира
Wargonzo: к военным складам в Приднестровье вышла группа диверсантов
Офицер ВС РФ Найданов за 7 минут до возможной гибели спас войсковую колонну
Силовые структуры
Офицер ВС РФ Найданов за 7 минут до возможной гибели спас войсковую колонну
Последние материалы
Вассерман об угрозе фашизма для Европы: "Слепой — тот, кто не хочет видеть"
В Германии обвинили Шольца в неправдоподобном стремлении избежать мировую войну
Майор Волына из подвала "Азовстали" просит спасти гарнизон Мариуполя
Монтян сказала, что тероборона быстро перейдет на сторону РФ: "Это уже было"
Почему Грузия не открыла второй фронт против России
США почти исчерпали средства для поставок оружия Украине
Стресс может быть полезен, но в разумных пределах
Жена боевика "Азова"*: им нечего пить и есть, у многих гангрены
Финляндия отказалась покупать российский газ в рублях
Подражание кому-то может указывать на расстройство психики
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников