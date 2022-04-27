Польский премьер похвалил Россию за реакцию на санкции: "Неплохо справляется"

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Запад не смог оказать на Москву планируемого санкционного давления. Также премьер-министр выразил сожаление по этому поводу.

"На данный момент мы видим, что Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями", — сказал Моравецкий в ходе пресс-конференции.

По этой причине Варшава пытается сформулировать новые ограничительные меры против РФ, подчеркнул польский политик. Он попросил членов Евросоюза отказаться от покупки газа из нашей страны за рубли. Также руководитель правительства выступил за сборы в случае приобретения голубого топлива и нефти России.

Ранее Моравецкий объяснил решение госкомпании "Газпром" прекратить поставки ресурсов Польше. По мнению премьера, Москва мстит Варшаве за санкции.