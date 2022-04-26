Российская Федерация на международном уровне демонстрирует преступный характер киевского режима.
Об этом заявил украинский и российский политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
По его словам, забота о людях на освобожденных территориях Украины — не только наша моральная обязанность. Ведь большинство их пострадало из-за того, что поддерживали РФ. Но есть там такие, кто поддерживал переворот и сидят, потому что что-то плохое сказали о власти.
"Тут есть политическая выгода. Во-первых, Россия демонстрирует поддержку своих, тех, кто выступал за РФ... Во-вторых, Россия демонстрирует на международном уровне преступный характер украинского режима. Потому что сейчас в украинских тюрьмах сидят, пропали без вести, были убиты, искалечены, и так далее, за восемь лет украинского режима больше чем за семнадцать лет Пиночета в Чили", — говорит политолог.
Он подчёркивает — уже в разы больше. Однако о кровавом режиме Пиночета на Западе неоднократно заявлялось и даже были попытки снять с него неприкосновенность, чтобы посадить в тюрьму, а Зеленскому всё сходит с рук, заключил Ищенко.
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