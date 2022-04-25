Губернатор Николаевской области Виталий Ким часто делает дикие и русофобские заявления.
В этот раз в прямом эфире телеканала "Украина 24" он публично призвал убивать инакомыслящих граждан Украины, не согласных с политикой Киева.
"Всех изменников будут казнить, я не боюсь этого слова, так оно и будет", — заявляет Ким.
Как отметил губернатор Николаевской области, на Украине уже работает секретная спецслужба, которая ищет "таких инакомыслящих людей", не поддерживающих нынешнюю власть.
В этом же эфире Ким рассказал, что специальным службам уже якобы известно о каждом, телефоны прослушиваются, и "наказание будет неотвратимым".
Он также подтвердил, что на территории Херсона расстреляли пророссийского блогера и отметил, что это говорит о том, что там сейчас работают местные партизаны, работающие над ликвидацией изменников.
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