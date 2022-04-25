Дмитрий Киселёв о планах СБУ убить Соловьёва: "Обычная практика Киева"

Телеведущий и Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв отреагировал на планы Киева убить журналиста Владимира Соловьёва.

Преследования и убийства журналистов в нацистской Украине стало обычной практикой и не осуждается ни государством, ни обществом, говорит Киселёв.

"Убийц ярчайшего журналиста и литератора Олеся Бузины так и не наказали, а когда их выпустили из СИЗО, то толпа качала их на руках", — цитирует телеведущего РИА Новости.

По его словам, киевский режим не выдерживает свободы слова, а вечная ложь — это уже единственный метод информработы. И не удивительно, что террористические атаки Киева против свободы слова планируются уже и в РФ, подытожил Киселёв.

Мы уже сообщали, что ФСБ задержала националистов, которые по заданию СБУ планировали убийство тележурналиста Владимира Соловьёва.

При обысках у них нашли самодельное взрывное устройство, шесть пистолетов Макарова, более тысячи патронов, восемь самодельных "коктейлей Молотова", обрез охотничьего ружья, гранату, психоактивные вещества, поддельные украинские паспорта и националистическую литературу.