Пилот Саженин: "Если GPS отключат, это ничего страшного"

Заслуженный пилот РФ Виктор Саженин в разговоре с Pravda. Ru оценил возможные сложности, с которыми придётся столкнуться российским авиакомпаниям при отказе от американской глобальной навигационной спутниковой системы GPS.

Лётчик объяснил, что в этом случае для российской авиации ничего не изменится, и никаких сложностей отключение от GPS у российских пилотов не возникнет.

"Если отключат GPS, это ничего страшного. Я летал на самолетах и западного производства, и российского тем более, в которых GPS вблизи даже не было. Мы выполняли в 1992 году полеты на А310 через океан и в Соединенные Штаты, и в Японию. Никаких трудностей это не вызывало. Просто GPS влияет на точность навигации, не более того. Она ловит три спутника как минимум GPS, корректирует навигационную систему, которая на самолете находится, и точнее идет навигация. Вот и все", — успокоил россиян Саженин.

Он добавил, что экипаж самолёта может без проблем корректировать курс вручную, как это было на всех других самолётах.

Эксперт отметил, что российская система ГЛОНАСС обеспечивает такую же точность навигации, как и американская GPS, поскольку охватывает точно также охватывает всё пространство.

"Что касается наших самолетов Superjet и МС-21, здесь трудностей никаких не будет. Вместо GPS ГЛОНАСС работает. У нас же спутники на тех же орбитах. Поэтому точность навигации будет ровно такая же", — заключил Саженин.

22 апреля Росавиация дала рекомендацию авиакомпаниям РФ отказаться от американской системы GPS во время полётов в связи с риском глушения сигналов, атак и отключения в определённых районах.