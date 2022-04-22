Федеральное агентство воздушного транспорта отправило российским авиаперевозчикам письмо, в котором просит подготовить пилотов к полётам без использования системы GPS.
Российским авиаперевозчикам порекомендовали в ближайшее время подготовить лётный состав к возможным полётам без GPS. Росавиация просит компании обязать пилотов повторить взлёт, заход на посадку и прочие стандартные процедуры, не применяя спутниковый сигнал, а используя дублирующие системы, входящие в стандартное оборудование лайнеров, пишет "Царьград".
"Пилотам рекомендовано контролировать положение самолётов с помощью традиционных навигационных средств при выполнении полетов", — гласит письмо.
Документ уточняет, что во время полётов в ряде районов стоит проверить радиотехнические средства, которые помогают удерживать заданный маршрут и заходить на посадку.
Нельзя исключать, что GPS будет отключен, заглушен, а также возможны спуффинг-атаки над Калининградской областью, вблизи Чёрного и Средиземного морей, около границ Финляндии. О каждом случае сбоев пилотов обязали срочно сообщать об этом авиадиспетчерам.
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