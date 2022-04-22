EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Ивченко

Пленный солдат рассказал, кого набирают в ВСУ: "Наркозависимых и больных ВИЧ"

Мир

Украинский военный, который сложил оружие в городе Рубежном и сдался в плен, рассказал, что руководство Украины мобилизуют мужчин, инфицированных ВИЧ и находящихся в зависимости от наркотиков.

Пленный солдат рассказал, кого набирают в ВСУ: "Наркозависимых и больных ВИЧ"

"Я ВИЧ-инфицированный. Очень серьезный диагноз", — сообщил он.

По словам пленного бойца, он является наркозависимым и на протяжении пяти лет стоит на программной терапии, принимая спецпрепараты, однако данный факт не помешал мобилизации.

Также Мороз обратил внимание, что руководство Украины не обеспечивает таких больных необходимыми лекарствами.

"Наркоманить я начал на 5-ю волну мобилизации… Вернувшись оттуда (со службы — прим. ред.), я уже начал принимать более тяжелые наркотики", — пояснил он.

Военнослужащий Украины отметил, что в украинскую армию набирают кого попало, а в случае отказа могут отправить в места не столь отдаленные лет на 10-15.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
Sberbank
Новости
Обозначены цели второй фазы спецоперации на Украине: "Выход в Приднестровье"
Суд приговорил депутата Рашкина к трём годам условно за убийство лося
Никифорова: Лондон ждёт от Москвы "гуманизма и сочувствия" в отношении пленных
Компания Essity, владеющая брендами Zewa, Libresse и Libero, уходит с рынка РФ
Под контроль ВС РФ перешли тысячи тонн боеприпасов 65-го склада ВСУ в Балаклее
Пленный солдат рассказал, кого набирают в ВСУ: "Наркозависимых и больных ВИЧ"
Подоляка: ВС РФ начали наносить удары по железнодорожной инфраструктуре Украины
В ГД напомнили, что пловец Рылов отказался от чемпионата мира ещё месяц назад
Власти Запорожья заявили о падении самолёта Ан-26
Доктор Мясников сравнил изоляцию РФ с континентальной блокадой при Наполеоне
Популярное
Силовые структуры
Зеленский: ВСУ не деблокируют Мариуполь из-за необходимости пройти 120 км

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на многочисленные просьбы силовиков, которые оказались окружены российскими войсками на комбинате "Азовсталь"

Зеленский: ВСУ не деблокируют Мариуполь из-за необходимости пройти 120 км
Советник главы Крыма Крючков: жители юга Украины хотят войти в состав России
Мир. Новости мира
Советник главы Крыма Крючков: жители юга Украины хотят войти в состав России
Мир. Новости мира
Борис Джонсон пригрозил нанести ядерный удар по РФ без согласования с НАТО
Мир. Новости мира
Кнутов: если РФ ударит по транспорту западных наёмников, это приведет к скандалу
Игорь Буккер Политолог из США назвал грядущую эру "постамериканской" Игорь Буккер Ирина Шлионская Некоторые маньяки эпохи СССР были "образцовыми членами общества" Ирина Шлионская Анжела Якубовская Писатель Владимир Крупин: "Русский народ не злопамятный" Анжела Якубовская
Мир. Новости мира
Делягин: США хотят договориться с Венесуэлой и Ираном, чтобы уничтожить РФ
Силовые структуры
Знак Академии Сухопутных войск Турции найден на теле погибшего бойца ВСУ
Поклонская ответила на призыв парламента Крыма лишить её госнаград
Политика. Новости и аналитика
Поклонская ответила на призыв парламента Крыма лишить её госнаград
Последние материалы
Власти Запорожья заявили о падении самолёта Ан-26
В ГД напомнили, что пловец Рылов отказался от чемпионата мира ещё месяц назад
Доктор Мясников сравнил изоляцию РФ с континентальной блокадой при Наполеоне
Лейтенант Зеленский уничтожил у президента Зеленского пять вертолётов
В НИИ войск ВКО в Твери потушили пожар
Леонков о тактике борьбы с техникой НАТО на Украине: найти и ликвидировать
Священник Лоргус: на Пасху нужно радоваться, а не ходить на кладбище
Минобороны РФ заявило об уничтожении "Калибрами" до батальона ВСУ с техникой
FINA запретила пловцу Евгению Рылову участвовать в чемпионате мира
"Рассказывает всё": Данилов сообщил о многочисленных допросах Медведчука
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников