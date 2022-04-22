Пленный солдат рассказал, кого набирают в ВСУ: "Наркозависимых и больных ВИЧ"

Украинский военный, который сложил оружие в городе Рубежном и сдался в плен, рассказал, что руководство Украины мобилизуют мужчин, инфицированных ВИЧ и находящихся в зависимости от наркотиков.

"Я ВИЧ-инфицированный. Очень серьезный диагноз", — сообщил он.

По словам пленного бойца, он является наркозависимым и на протяжении пяти лет стоит на программной терапии, принимая спецпрепараты, однако данный факт не помешал мобилизации.

Также Мороз обратил внимание, что руководство Украины не обеспечивает таких больных необходимыми лекарствами.

"Наркоманить я начал на 5-ю волну мобилизации… Вернувшись оттуда (со службы — прим. ред.), я уже начал принимать более тяжелые наркотики", — пояснил он.

Военнослужащий Украины отметил, что в украинскую армию набирают кого попало, а в случае отказа могут отправить в места не столь отдаленные лет на 10-15.